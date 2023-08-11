Центробанк допустил сопоставимый с 2008 годом кризис

Центральный банк России в альтернативных сценариях допустил усиление фрагментации мировой экономики и наступление мирового кризиса, сопоставимого с 2008 годом. Об этом со ссылкой на материалы к проекту регулятора «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов» сообщает «Прайм».

По заявлению ЦБ, сценарий «Усиление фрагментации» предполагает усиление процесса разделения стран на блоки. Это будет выражаться в их стремлении локализовать производства внутри страны и не допускать конкурентов к технологиям и экономике, говорится в документе. Также при таком развитии событий государства будут выстраивать партнерства по «географической близости и дружественности в геополитической повестке».

При еще одном сценарии, «Рисковом», ожидается сохранение устойчивого инфляционного давления в развитых странах, что спровоцирует ужесточение денежно-кредитной политики. По мнению Центробанка, быстрое повышение ставок ухудшит состояние финансовых организаций, а повышение процентных рисков может обернуться масштабным бегством из рисковых активов.

«Результатом может стать мировой кризис, сопоставимый по масштабу с кризисом 2007-2008 годов», — отмечено в материалах.