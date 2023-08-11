ЦБ объяснил приостановку покупки валюты по бюджетному правилу

Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин заявил, что регулятор прекратил закупать валюту по бюджетному правилу, чтобы предотвратить усиление волатильности на рынке. Об этом сообщает РИА Новости.

В первой половине августа 2023 года курс доллара на торгах Московской биржи превышал 98 рублей, евро - 108 рублей.

ЦБ принял решение с 10 августа и до конца года не покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила (механизм перевода сверхдоходов от нефти газа в накопления через покупку валюты).

При этом Центробанк продолжит операции по продаже иностранной валюты на 2,3 миллиарда рублей в день.

По словам Заботкина, в ЦБ не видят угрозы финансовой стабильности.