США разрывают соглашение с Россией по поставкам стали

Власти США приняли решение о разрыве соглашения о приостановке антидемпингового расследования в отношении поставок плит из углеродистой стали российского производства в Соединенные Штаты. Это следует из уведомления в Федеральном реестре правительства США, передает ТАСС.

«Министерство торговли США прекращает действие соглашения о приостановке антидемпингового расследования в отношении определенной <…> плиты из углеродистой стали из Российской Федерации <…> (соглашения от 2003 года)», — сказано в уведомлении.

До этого США добавили российского производителя меди под блокирующие санкции. Основные компании черной металлургии попали под санкции США еще в прошлом году, однако вплоть до недавнего времени американский Минфин избегал вводить ограничительные меры против цветной металлургии, опасаясь возникновения дефицита этих металлов на мировом рынке.