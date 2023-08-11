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Политик из Германии назвал «благословением» поставки газа из России

Председатель парламентской группы партии «Альтернатива для Германии» в земельном парламенте Баден-Вюртемберга Антон Барон заявил, что поставки российского газа были «благословением» для экономики ФРГ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

В Германии назвали «благословением» поставки газа из России
© РИА Новости

«Российский газ был благословением для экономики и нашего процветания», – заявил он.

Барон также добавил, что после прекращения российских поставок, Германия вынуждена активнее развивать возобновляемые источники энергии.

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Барон также считает, что Германия воспользовалась бы газом из России, если бы поставки возобновились. При этом политик назвал «глупостью» мнение о том, что покупка газа из России является финансовой поддержкой российской стороны в СВО.

Ранее стало известно, что немецкая энергетическая компания EnBW может подать в суд на Россию.

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