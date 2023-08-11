В Германии назвали «благословением» поставки газа из России

Председатель парламентской группы партии «Альтернатива для Германии» в земельном парламенте Баден-Вюртемберга Антон Барон заявил, что поставки российского газа были «благословением» для экономики ФРГ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

«Российский газ был благословением для экономики и нашего процветания», – заявил он.

Барон также добавил, что после прекращения российских поставок, Германия вынуждена активнее развивать возобновляемые источники энергии.

Барон также считает, что Германия воспользовалась бы газом из России, если бы поставки возобновились. При этом политик назвал «глупостью» мнение о том, что покупка газа из России является финансовой поддержкой российской стороны в СВО.