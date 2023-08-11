Росстат оценил рост ВВП России во II квартале

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) во II квартале 2023 года предварительно составил 4,9 процента в годовом выражении. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщили в Федеральной службе государственной статистики (Росстате).

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— Индекс физического объема валового внутреннего продукта во II квартале 2023 года относительно соответствующего периода 2022 года по предварительной оценке составил 104,9 процента, — говорится на сайте Росстата.

Накануне стало известно, что дефицит бюджета России по итогам января — июля 2023 года составил 2,817 триллиона рублей. За предыдущий месяц он увеличился на 222 миллиарда рублей, а по итогам периода стал равен 2,595 триллиона рублей.

В конце июля министр финансов Антон Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета на уровне от 2 процентов до 2,5 процента ВВП. Плановое значение дефицита бюджета — 2 процента ВВП, или 2,9 триллиона рублей. Более точно рассчитать размер дефицита можно будет во втором полугодии, говорил министр.

5 июля президент России Владимир Путин сообщил, что нынешняя ситуация в экономике страны оказалась лучше, чем прогнозировалось ранее, и это дает надежду на выполнение всех запланированных задач.