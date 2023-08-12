Перечислены отрасли с самым высоким в России переизбытком кадров

Перенасыщение кадров у нас есть сфере маркетинга, теле- и радиожурналистики, переизбыток кадров есть и в сфере дипломатии в связи с тем, что много дипломатов отозвали обратно. Проблема актуальна и для бьюти-сферы: платежеспособность клиентов упала, и работники сферы остались. Избыток отмечается и в спорте, там слишком много классных специалистов без работы. Российский спорт сейчас чувствует себя на международной арене чувствует себя не очень хорошо, в связи с чем идут большие сокращения, много хороших специалистов этой отрасли остались без работы, - Гарри Мурадян.