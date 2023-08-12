Эксперт назвал события, которые могут удержать высокие цены на газ в Европе

Стало известно, какие события удержат высокие цены на газ в Европе. Об этом рассказал старший консультант компании «Имплемента» Иван Тимонин, передаёт РИА Новости.

Тимонин считает, что газовые котировки на лондонской бирже ICE растут из-за риска забастовок на австралийских заводах сжиженного природного газа (СПГ).

«Если компаниям не удастся договориться с профсоюзами, цены продержатся на высоких отметках по меньшей мере до конца года», – сказал аналитик.

По его словам, Европа пытается заместить поставки российского трубопроводного газа, что вызывает растущий спрос на СПГ. Однако новые производства не открываются, и мировой рынок в целом остается дефицитным.

Австралия - второй крупнейший производитель СПГ в мире после США. Её доля на глобальном рынке сейчас близка к 20%.

Компании Woodside и Chevron, работники которых планируют забастовки, входят в число ключевых для Австралии.

Прошлым летом забастовка на заводе Shell Pluto LNG длилась 76 дней.

Газовые котировки на лондонской бирже ICE в минувшую среду превысили 450 долларов за 1000 кубометров. На торгах котировки росли на 40%, поднимаясь почти до 500 долларов.