Аналитики оценили, какую долю займет цифровой рубль в расчетах физлиц

Аналитики оценили возможную долю цифрового рубля в расчетах физических лиц. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперты считают, что чаще всего цифровой рубль будет использоваться в государственных выплатах. Это пособия, пенсии и так далее. Однако для этого потребуется перевести цифровые расчеты в офлайн-режим. Пока это только проект ЦБ,

Егор Кривошея из Школы управления «Сколково» считает, что для бизнесменов и потребителей цифровой рубль будет привлекателен в условиях ограничений платежных сервисов из-за международных санкций.

Представитель «Эксперт РА» Павел Кашицын не исключает, что ц-рубль может быть использован для трансграничных операций со странами, располагающими собственными цифровыми валютами. Это станет актуально в условиях прекращения доступа к SWIFT.

Также использование ц-рубля может быть востребовано на рынке проектного финансирования, где необходимо контролировать целевое использование средств.

При этом в ближайшее время новая денежная единица не сможет заместить обычный рубль для физлиц.

«В расчетах физических лиц цифровой рубль вряд ли займет значимую долю на горизонте ближайших трех лет», — считает Кашицын.

На этой неделе ЦБ РФ объявил, что 15 августа начнет эксперимент с использованием цифрового рубля в реальных денежных операциях.