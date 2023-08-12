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Ашхабад прокомментировал планы по созданию газового союза Москвы, Астаны и Ташкента

Создание международного газового союза с участием России, Узбекистана и Казахстана затрагивает интересы других стран, отметил председатель Госконцерна «Туркменгаз» Мырат Арчаев. Он добавил, что Ашхабад обеспокоен заявлениями о создании новой организации, пишет «Прайм».

Ашхабад прокомментировал планы по созданию газового союза Москвы, Астаны и Ташкента
© РИА Новости

Ранее в МИД России рассказали, что газовый союз может быть расширен, в него могут быть включены новые государства. Он пояснил, что участники организации открыты подобному сотрудничеству.

Арчаев отметил, что формулировки, использованные дипломатами, чрезмерно обтекаемые, в то время как по этому вопросу требуется прозрачность и четкость.

По его словам, Китай, Узбекистан, Казахстан и Туркмения осуществляют поставки из Центральной Азии в КНР. Они проходят по графику, в рамках соглашений.

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Любые изменения, подчеркнул глава концерна, требуют согласования со всеми участниками заключенных ранее договоров. Он добавил, что никаких консультаций по этому поводу с Ашхабадом не проводилось.

Такой подход непонятен и неприемлем для туркменской стороны, резюмировал Арчаев.

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