В Алжире усомнились, что Европа заместит российский газ поставками из Нигерии

Поставки газа из Нигерии в Европу через планируемый Транссахарский газопровод не смогут полностью компенсировать отсутствие российского газа. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал стратегический советник по нефтегазовой отрасли и генеральный директор Алжирской консалтинговой компании Ranadrill Шоэйб Бутамин.

© Газета.Ru

«Конечно, нет. Он (газ из Транссахарского газопровода) может немного компенсировать, но этого не будет достаточно на данный момент», — отметил Бутамин в ответ на вопрос, способны ли поставки газа через Транссахарский газопровод стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке Европы.

То, что Евросоюз «не смог сохранить поставки дешевого российского трубопроводного газа», Бутамин назвал исторической и стратегической ошибкой. Он уточнил, что из России в Европу направлялось свыше 155 млрд кубометров газа в год, и в случае запуска газопровода «Северный поток-2» поставки могли бы увеличиться до 210 млрд кубометров. Россия продавала трубопроводное топливо странам Европы по низким ценам, указал эксперт.

Транссахарский газопровод может послужить на пользу Нигерии, Нигеру, Алжиру и Италии (она может стать европейским хабом), допустил Бутамин. Однако проект, например, не будет интересовать Францию: она «будет платить за этот газ больше, чем покупатели из Италии», уточнил собеседник агентства. По его словам, Европа не сможет вернуться в «золотую эпоху» дешевых энергоресурсов.

Алжир, Нигерия и Нигер 29 июля подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает возобновление работы над проектом Транссахарского газопровода. Магистральный трубопровод в 4 тыс. км должен транспортировать газ из Нигерии в Алжир. Далее нигерийский газ может поставляться в страны Европы уже по Транссредиземноморскому трубопроводу. Этот трубопровод соединяет Алжир и Италию. Также транспортировка из Транссахарского газопровода возможна в виде сжиженного природного газа.