Минсельхоз США повысил прогноз экспорта российской пшеницы
Минсельхоз США повысил оценку экспортного потенциала российской пшеницы в 2023-2024 сельскохозяйственном году (начался 1 июля) до 48 миллионов тонн, что на 0,5 миллиона тонн выше оценок, приведенных в июльском отчете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на августовский отчет американского ведомства.
Прогноз валового сбора пшеницы в РФ по-прежнему оценивается в 85 миллионов тонн (без учета новых регионов). Прогноз урожая кукурузы снизился до 14,6 миллиона тонн с 16,3 миллиона тонн в предыдущем отчете, оценка экспортного потенциала прежняя – 4,2 миллиона тонн. Ожидания валового сбора ячменя в России снижены до 19,1 миллиона тонн с 19,6 миллиона, экспортного потенциала – сохранены на уровне 4,6 миллиона.
Ранее на Украине, являющейся крупным игроком на мировом зерновом рынке, были вынуждены сократить посевные площади после прекращения зерновой сделки. Одной из главных причин стала блокировка Россией основного экспортного коридора через Черное море. На этом фоне начал простаивать собранный урожай. По оценкам экспертов, закрытие Черноморского коридора угрожает ограничить поставки пшеницы с Украины до конца 2024 года.