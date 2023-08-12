Минсельхоз США повысил прогноз экспорта российской пшеницы

Минсельхоз США повысил оценку экспортного потенциала российской пшеницы в 2023-2024 сельскохозяйственном году (начался 1 июля) до 48 миллионов тонн, что на 0,5 миллиона тонн выше оценок, приведенных в июльском отчете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на августовский отчет американского ведомства.

Прогноз валового сбора пшеницы в РФ по-прежнему оценивается в 85 миллионов тонн (без учета новых регионов). Прогноз урожая кукурузы снизился до 14,6 миллиона тонн с 16,3 миллиона тонн в предыдущем отчете, оценка экспортного потенциала прежняя – 4,2 миллиона тонн. Ожидания валового сбора ячменя в России снижены до 19,1 миллиона тонн с 19,6 миллиона, экспортного потенциала – сохранены на уровне 4,6 миллиона.