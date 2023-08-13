Во Франции рассказали о новой победе России над G7

Нефть марки Urals в прошлом месяце торговалась выше потолка, который установили страны G7. Об этом сообщил лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино, пишет РИА Новости со ссылкой на его аккаунт в социальной сети Х.

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Он указал, что Россия снова сорвала «нефтяной джекпот», так как в течение июля нефть продавалась по средней цене 64,41 доллара за баррель. Установленный Западом потолок цен на нефть при этом 60 долларов, подчеркнул Асселино, ссылаясь на данные Международного энергетического агентства.

Как подсчитало Министерство финансов Франции, в июле средняя цена на нефть марки Urals установилась в размере 64,37 доллара за баррель. Это на 16,4% больше, чем в июне (55,28 доллара за баррель).

Асселино отметил, что в результате таких изменений России удалось побить рекорд от продажи нефти за 8 месяцев. Он полагает, что это также связано с падением добычи энергоносителя в Саудовской Аравии.