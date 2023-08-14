В Казахстане будут выращивать бананы в промышленных объемах

В Туркестанской области Казахстана (на юге) теперь будут выращивать бананы в промышленных объемах. К этому уже приступила турецкая GenGroup Qazaqstan, заявила пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.

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Уточняется, что данной компанией уже был построен тепличный комплекс площадью 5,3 га с банановыми деревьями.

Ведомство подчеркнуло, что сорт банана выведен специально и адаптирован под казахстанские климатические условия.

Также отмечается, что в скором времени ожидается расширение теплицы еще на пять гектаров. Благодаря данной мере можно будет производить около 1 тысячи тонн бананов в год, уточнило министерство.

Планируется, что через 6-8 месяцев соберут

первый урожай. Также в теплицах будут выращивать томаты и клубнику.

Проект на первом этапе оценивается в четыре миллиона долларов США.