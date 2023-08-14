Помощник президента России Максим Орешкин заявил об ускоренной трансформации российской экономики.

Об этом он написал в колонке для ТАСС.

«Экономика успешно меняет свою структуру, быстрее чем кто-либо прогнозировал. Экономика выросла во II квартале на 4,9% к прошлому году, более того наблюдается рост ко II кварталу 2021 года», — указал он.

Также Орешкин подчёркивает, что ненефтегазовый ВВП России демонстрирует ещё более быструю динамику.

Вместе с этим он добавил, что быстрая фаза восстановления экономики завершена, далее рост замедлится до более устойчивого диапазона в 2-2,5% в год.