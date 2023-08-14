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Орешкин высказался о скорости восстановления российской экономики

Процесс трансформации российской экономики проходит быстрее, чем прогнозировалось ранее. Об этом в колонке для ТАСС заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.

Он сообщил о росте экономики во втором квартале на 4,9% к 2022 году. Также, по словам помощника президента, зафиксирован рост ко второму кварталу 2021 года. Ненефтегазовый ВВП демонстрирует еще более быструю динамику, добавил Орешкин.

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По его словам, сильная экономическая динамика обеспечит сохранение высоких темпов роста ненефтегазовых доходов в дальнейшем.

Он также обратил внимание на завершение быстрой фазы восстановления. В дальнейшем рост замедлится до более устойчивого диапазона в 2-2,5% в год, указал помощник президента. Он также считает, что федеральный бюджет по итогам третьего квартала будет профицитным. По словам Орешкина, в целом по году бюджетный баланс ожидается на уровне около планового значения в 2% ВВП.

Кроме того, он прогнозирует значительный рост нефтегазовых доходов в ближайшие месяцы. Их дополнительный объем до конца года должен составить около 800 млрд рублей, подчеркнул помощник президента.

Также Орешкин высказался о бюджетной ситуации в стране. Так, по его словам, она сейчас не несет рисков для макроэкономической стабильности. По итогам следующего года дефицит федерального бюджета сохранится примерно на уровне текущего года, то есть около 2,0% ВВП.

Кроме того, Орешкин ожидает нормализации курса рубля в ближайшее время. Он уточнил, что в интересах российской экономики - сильная национальная валюта.

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