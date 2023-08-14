Орешкин высказался о скорости восстановления российской экономики

Процесс трансформации российской экономики проходит быстрее, чем прогнозировалось ранее. Об этом в колонке для ТАСС заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.

Он сообщил о росте экономики во втором квартале на 4,9% к 2022 году. Также, по словам помощника президента, зафиксирован рост ко второму кварталу 2021 года. Ненефтегазовый ВВП демонстрирует еще более быструю динамику, добавил Орешкин.

По его словам, сильная экономическая динамика обеспечит сохранение высоких темпов роста ненефтегазовых доходов в дальнейшем.

Он также обратил внимание на завершение быстрой фазы восстановления. В дальнейшем рост замедлится до более устойчивого диапазона в 2-2,5% в год, указал помощник президента. Он также считает, что федеральный бюджет по итогам третьего квартала будет профицитным. По словам Орешкина, в целом по году бюджетный баланс ожидается на уровне около планового значения в 2% ВВП.

Кроме того, он прогнозирует значительный рост нефтегазовых доходов в ближайшие месяцы. Их дополнительный объем до конца года должен составить около 800 млрд рублей, подчеркнул помощник президента.

Также Орешкин высказался о бюджетной ситуации в стране. Так, по его словам, она сейчас не несет рисков для макроэкономической стабильности. По итогам следующего года дефицит федерального бюджета сохранится примерно на уровне текущего года, то есть около 2,0% ВВП.