Названы причины ослабления экономики Китая

Экономика Китая в 2023 году показала рост ниже прогнозируемого. Это связывают с несколькими причинами, в том числе с «нулевой терпимостью» КНР к COVID-19 и мировым кризисом из-за санкций, повлекшим снижение покупательской способности, рассказали эксперты «Известиям».

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Из июльских данных Статистического бюро КНР следует, что промышленность выросла всего на 3,7 процента относительно аналогичного периода 2022 года (прогноз — 4,4 процента). Розничная торговля поднялась на 2,5 процента (прогноз — 3,2 процента), автомобильная отрасль сократилась на 1,5 процента. Продажа одежды упала до 2,3 процента относительно 6,9 процента в прошлом месяце, а средств связи — до 3 процентов по сравнению с июньскими 6,6 процентами

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Тем временем инвестиции выросли на 3,4 процента, хотя по прогнозам должны были показать рост в 3,8 процента. Юань ослаб на 0,3 процента, его стоимость к доллару составляет 7,25.

Предпосылки к трудностям китайской экономики создал в в 2017-2018 годах бывший президент США Дональд Трамп, начавший американо-китайскую торгово-тарифную войну, которую в дальнейшем поддержали многие развитые экономики. Затем начался COVID-19 и глубокий локдаун в КНР, повлекшие процессы деглобализации и дивестинга.

В этих условиях Китай попытался переориентироваться на внутренний рынок (это спасло экономику в 2008 году), однако столкнулся с кризисом на рынке строительства и недвижимости, а также с медленной инвестиционной динамикой. Усугубил ситуацию и мировой кризис — санкции против России и ряда других стран, ситуация с поставками энергоносителей расшатывают мировой рынок, покупательская способность населения в странах-партнерах КНР упала.

Тем не менее, темпы роста китайской экономики оценивают как высокие (плюс 3,7 процента), особенно если учитывать ее масштабы и влияние на внешнем рынке.