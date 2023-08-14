Засуха в районе Панамского канала привела к простаиванию танкеров с СПГ

Сильная засуха привела к обмелению Панамского канала в сезон дождей и длительному простаиванию танкеров с сжиженным природным газом (СПГ). Об этом сообщила газета Financial Times.

По данным судоходного агентства Norton Lilly, время ожидания танкеров с СПГ в районе Панамского канала увеличилось с 10 июля с 8 до 18 дней. Помимо этого, средняя стоимость срочной отправки 40-футового (12-метрового) контейнера из Китая на побережье Мексиканского залива в США через канал возросла на 36% и составила $2,4 тыс., информирует компания Xeneta.

По словам руководителей отраслевых компаний, вероятность сбоев в проходе танкеров, перевозящих СПГ, увеличилась, поскольку контейнеровозы часто бронируют доступ к каналу за несколько месяцев. Некоторым из них предлагают перенаправить грузы из Азии в США через Суэцкий канал, однако это может увеличить время доставки на неделю, отмечает издание.

Причиной ухудшения ситуации стала одна из сильнейших за последние сто лет засуха, уменьшение уровня воды в водохранилищах с пресной водой, откуда идет водозабор для пропуска судов в Панамском канале. Ее последствия усугубились под воздействием феномена Эль-Ниньо, который нагревает поверхность Тихого океана и влияет на количество осадков. Это явление наблюдается каждые 2-7 лет.

В 2023 году действие Эль-Ниньо пришлось на сезон дождей, который длится с мая по декабрь, и привело к введению непривычных для этого периода ограничений. Допустимая осадка судов в Панамском канале была понижена почти на 2 м или на 12%. Ежедневная пропускная способность канала была сокращена до 32 судов по сравнению с обычными 36-38, то есть на 15%.