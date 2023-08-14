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The Wall Street Journal рассказала о странах-«неудачницах» новой эры

Крупнейшие экономики мира предлагают огромные субсидии и занимаются протекционизмом в беспощадной гонке, стремясь завоевать отрасли будущего, пишет The Wall Street Journal. Проигравшими становятся «все страны, которые не могут заплатить», - речь идет о небольших государствах от Великобритании до Сингапура.

The Wall Street Journal назвала аутсайдеров в "новом мировом порядке"
© Zuma/TACC

Многие динамично развивающиеся экономики находились на подъеме в течение десятилетий свободной торговли, но оказались в невыгодном положении в новую эру агрессивной промышленной политики, подчеркивает газета.

США привлекают капитал с помощью налоговых кредитов для производства аккумуляторов, оборудования для солнечной и другой «зеленой» энергетики. ЕС в ответ вводит собственный пакет поддержки возобновляемой энергии, а Япония запланировала программу поддержки на 150 миллиардов долларов для инвестиций в «зеленые» технологии.

В итоге таким странам, как Великобритания и Сингапур, не хватает денег, чтобы успешно конкурировать с США, ЕС и другими, а развивающиеся рынки вроде Индонезии оказались под угрозой.

Немецкая газета Handelsblatt ранее рассказала, что с финансовыми проблемами сталкивается и ЕС. В 2023 году у Евросоюза остается менее 30 миллиардов евро на поддержку Украины, ускорение трансформации энергетики, укрепление производства микросхем, увеличение местного производства экологически чистых технологий, открытие новых источников сырья и противодействие инициативе Китая «Один пояс, один путь», отмечала газета.

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