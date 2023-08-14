Эксперт высказался о переговорах Запада по вывозу украинского зерна
Недавно состоялись переговоры между США, ЕС, Румынией, Молдавией и Украиной по поводу «альтернативных маршрутов» вывоза украинского зерна. Автор Telegram-канала ИА «Стекломой» в канале «Специально для RT» сообщил, почему настаивать на транспортировке продовольствия через морские порты Украины никто так и не решился.
Специалист напомнил, что по итогам встречи было решено сосредоточиться на модернизации портовой и железнодорожной инфраструктуры Румынии и Молдавии из-за слабых текущих транспортно-логистических мощностей бессарабских республик.
По словам автора, для наращивания объемов транзита украинского зерна, Румынии требуется модернизация порта Констанца и расширение Сулинского канала, а Молдавии — модернизация порта Джурджулешты и реконструкция республиканской железнодорожной сети. Он указывает на отсутствие денежных средств у Бухареста и Кишинева на эти проекты. В этой связи, как уточнил эксперт, оплата ляжет на плечи Вашингтона и Брюсселя, что станет дополнительными тратами на Киев.
Автор пришел к выводу, что на переговорах в Галаце «фактически стартовал процесс трансформации Украины из морской державы в речную».
«Оставшиеся у Киева выходы к Чнрному морю являются таковыми уже чисто номинально: без разрешения России туда никто не причалит», - заявил эксперт.
Ранее Россия приостановила участие в черноморской инициативе. Российские официальные лица объяснили это тем, что требования Москвы, прописанные в соглашении, не были выполнены.