Недавно состоялись переговоры между США, ЕС, Румынией, Молдавией и Украиной по поводу «альтернативных маршрутов» вывоза украинского зерна. Автор Telegram-канала ИА «Стекломой» в канале «Специально для RT» сообщил, почему настаивать на транспортировке продовольствия через морские порты Украины никто так и не решился.

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Специалист напомнил, что по итогам встречи было решено сосредоточиться на модернизации портовой и железнодорожной инфраструктуры Румынии и Молдавии из-за слабых текущих транспортно-логистических мощностей бессарабских республик.

По словам автора, для наращивания объемов транзита украинского зерна, Румынии требуется модернизация порта Констанца и расширение Сулинского канала, а Молдавии — модернизация порта Джурджулешты и реконструкция республиканской железнодорожной сети. Он указывает на отсутствие денежных средств у Бухареста и Кишинева на эти проекты. В этой связи, как уточнил эксперт, оплата ляжет на плечи Вашингтона и Брюсселя, что станет дополнительными тратами на Киев.

Автор пришел к выводу, что на переговорах в Галаце «фактически стартовал процесс трансформации Украины из морской державы в речную».

«Оставшиеся у Киева выходы к Чнрному морю являются таковыми уже чисто номинально: без разрешения России туда никто не причалит», - заявил эксперт.