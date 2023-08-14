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ЦБ анонсировал внеочередное заседание по ключевой ставке

15 августа Центральный Банк России планирует провести внеочередное заседание Совета директоров, на котором будет обсуждаться ключевая ставка. Об этом сообщает пресс-служба российского регулятора.

Уточняется, что пресс-релиз по итогам совещания будет опубликован в 10:30 по мск.

«Во вторник, 15 августа 2023 года, состоится заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров – 10:30 по московскому времени», – сообщили в пресс-службе.

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На фоне этого объявления был зафиксирован рост рубля. После сообщения Центрального Банка о внеочередном заседании доллар снизился на более чем 50 копеек и стал ниже 101 рубля.

Ранее во время торгов на Мосбирже курс доллара превысил 100 рублей.

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