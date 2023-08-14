Эксперт предположил, что ЦБ может повысить ключевую ставку до 10,5%

Банк России может повысить ключевую ставку во вторник, 14 августа, рассказал управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Он добавил, что не исключает повышение ставки сразу на 2 процентных пункта, с 8,5% до 10,5%. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее представитель ЦБ заявил, что 15 августа пройдет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке.

Гришунин пояснил, что цель повышения заключается в том, чтобы снизить совокупный спрос и, тем самым, несколько сократить объем импорта. Он добавил, что мера может содействовать стабилизации курса рубля.