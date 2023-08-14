ЦБ спрогнозировал размер годовой инфляции в России

Там также рассказали, что по итогам 2023 года она составит 5-6,5%.

«По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться. Это будет связано с нарастанием ценового давления и выходом из расчета годовой инфляции низких значений месячных приростов летнего периода 2022 года. Согласно прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0-6,5% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», – сообщает ЦБ.

Отмечается, что за последние три месяца потребительские цены росли со средней скоростью в 0,61% месяц к месяцу. В годом выражении это соответствует 7,6%. Кроме того, в ЦБ также добавили, что в июле стал более заметным эффект переноса ослабления рубля в потребительские цены.