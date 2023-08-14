В Германии заявили о невозможности заменить российский газ

Депутат Бундестага: газ из РФ нельзя заменить ни по цене, ни по надежности поставок
На мировом рынке углеводородов нет альтернативы российскому газу ни по стоимости, ни по надежности поставок, рассказал в интервью ТАСС депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.
Журналист агентства напомнил собеседнику, что страны ЕС договорились о поставках газа из Нигерии по планируемому Транссахарскому газопроводу. Он попросил Котре прокомментировать публикации об этом соглашении.
«Российский газ невозможно заменить ни по цене, ни по надежности поставок», - подчеркнул парламентарий.
По его оценке, ни западным странам, ни каким-либо другим не удастся построить долгосрочные стабильные отношения с поставщиками из африканских государств.
Депутат заметил, что стремление компенсировать поставки из России газом из нестабильного макрорегиона показывает отсутствие стратегического мышления у европейских политиков.
По словам Конте, западные страны на протяжении десятков лет пытаются реализовать масштабный проект, но их усилия не приносят результата.
Напомним, что в Африке в последние годы произошли перевороты в Нигере, Судане, Мали, Буркина-Фасо, Гвинее. Эксперты полагают, что в ближнесрочной перспективе возможен переворот в Нигерии.