В Германии заявили о невозможности заменить российский газ

На мировом рынке углеводородов нет альтернативы российскому газу ни по стоимости, ни по надежности поставок, рассказал в интервью ТАСС депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

Журналист агентства напомнил собеседнику, что страны ЕС договорились о поставках газа из Нигерии по планируемому Транссахарскому газопроводу. Он попросил Котре прокомментировать публикации об этом соглашении.

«Российский газ невозможно заменить ни по цене, ни по надежности поставок», - подчеркнул парламентарий.

По его оценке, ни западным странам, ни каким-либо другим не удастся построить долгосрочные стабильные отношения с поставщиками из африканских государств.

Депутат заметил, что стремление компенсировать поставки из России газом из нестабильного макрорегиона показывает отсутствие стратегического мышления у европейских политиков.

По словам Конте, западные страны на протяжении десятков лет пытаются реализовать масштабный проект, но их усилия не приносят результата.