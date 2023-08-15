Безвозмездные сборы с уходящего из РФ бизнеса превысили ₽50 млрд

В текущем году иностранные компании пополнили бюджет России на 54 млрд рублей. Данные средства были получены при введении комиссии за реализацию российских активов. По предварительным сведениям, объем финансовых вливаний в бюджет к концу года превысит 100 млрд рублей. Об этом информирует РБК со ссылкой на данные системы «Электронный бюджет».

«В 2023 году, по состоянию до 10 августа, поступления в федеральный бюджет от сделок по продаже российских бизнесов компаниями из недружественных стран составили 54 млрд рублей. Власти собирают эти взносы с декабря 2022 года», — говорится в материале.

После того, как оцениваются активы, которые одобряются комиссией во главе с главой Минфина России, в казну нашего государства должны поступать не менее 5% их рыночной стоимости в течение трех месяцев с даты осуществления сделки.