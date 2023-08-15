Названа сумма безвозмездных сборов в бюджет с уходящего из России бизнеса

«Безвозмездные поступления от негосударственных организаций» поступают в бюджет России с декабря 2022 года. За первый месяц они составили 3 миллиарда рублей, а за все время действия требований — 57 миллиардов рублей.



Согласно требованиям закона, иностранные компании, продающий активы в России, должен получить одобрение правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Бизнес в стране должен продаваться со скидкой не менее в 50 процентов от его рыночной стоимости. При этом организация должна заплатить в бюджет так называемый добровольный взнос не ниже 5 процентов от рыночной стоимости активов, если скидка менее 90 процентов, и 10 — если дисконт превышает 90 процентов.



По актуальным правилам, «добровольный» взнос должен быть передан в бюджет в течение трех месяцев с даты осуществления сделки. По словам министра финансов Антона Силуанова, согласовывающие сделки ведомства предлагают поднять планку взноса до 15 процентов.



«Отдельные наши коллеги говорят о том, что маловато мы берем: 10 процентов всего от половины стоимости компании. Можно было бы повысить этот размер и направлять эти средства как раз на технологическое развитие», — заявил он.