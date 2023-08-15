Мишустин прокомментировал рост ненефтегазовых доходов России

"ФНС администрирует федеральные, региональные и местные налоги и фактически формирует основу бюджетов всех уровней. На эти средства выполняются социальные обязательства перед людьми, строятся дороги, школы, садики, больницы, выполняются все соответствующие государственные функции", - добавил премьер.



"Хорошо, что ваша служба взаимодействует как с бизнесом, так и с людьми. Это взаимодействие, по сути, ключевой фактор в том числе в создании комфортных условий для бизнеса, для людей, для уплаты положенных по закону налогов и сборов", - отметил Мишустин.