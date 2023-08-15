Мишустин прокомментировал рост ненефтегазовых доходов России

Мишустин прокомментировал рост объемов поступлений ненефтегазовых доходов
Премьер-министр России Михаил Мишустин позитивно оценил рост объемов поступления ненефтегазовых доходов в бюджет РФ. Глава кабмина во вторник провел встречу с руководителем ФНС Даниилом Егоровым.
"Рост объемов поступления ненефтегазовых доходов свидетельствует об устойчивости экономики. Это очень важная пропорция", - сказал Мишустин, выслушав доклад Егорова об основных показателях.
По словам премьера, "хорошо, чтобы служба и в дальнейшем отслеживала ситуацию с именно ненефтегазовыми доходами".
В целом глава кабмина обратил внимание на важность качественного администрирования всех налоговых доходов и сборов.
"ФНС администрирует федеральные, региональные и местные налоги и фактически формирует основу бюджетов всех уровней. На эти средства выполняются социальные обязательства перед людьми, строятся дороги, школы, садики, больницы, выполняются все соответствующие государственные функции", - добавил премьер.
"Хорошо, что ваша служба взаимодействует как с бизнесом, так и с людьми. Это взаимодействие, по сути, ключевой фактор в том числе в создании комфортных условий для бизнеса, для людей, для уплаты положенных по закону налогов и сборов", - отметил Мишустин.
Он заключил, что ФНС является важнейшим инструментом государства и важно, чтобы все сервисы, электронные сервисы, услуги, которые она предоставляет, были комфортны и удобны для людей.