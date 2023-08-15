Эксперты указали на падение китайской экономики вопреки прогнозам

Прогнозы аналитиков по ситуации в экономике Китая не сбылись – в действительности к середине лета положение дел страны оказалось хуже, чем ожидалось. Причем проблемы наблюдаются по всем основным показателям, сообщает Telegram-канал MMI со ссылкой на данные Статистического бюро Китая.

Эксперты прогнозировали рост промышленности на 4,4%, однако на самом же деле он составил 3,7%.

Что касается розничных продаж, то рост составил 2,5%, тогда как прогнозировался уровень в 3,2%. Так, значение меньше на 3,1%, чем в июне.

Результат рынка авто показал минус 1,5% в сравнении с 1,1% в июне, средств связи — 3 процента против 6,6% , стройматериалов — минус 11,2% против минус 6,8%, одежды — 2,3% против 6,9%.

Вложения в основной капитал выросли на 3,4% (ожидался уровень в 3,8%). Производство промышленности продемонстрировало рост на 1,3% против июньских 1,5% , обработка — 3,9% против 4,8%.