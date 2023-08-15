$101.04+2.83110.68+2.71

Казахстан обсуждает поставки газа из РФ в Узбекистан в объеме 1,5-10 млрд кубометров

Власти Казахстана обсуждают транзит российского газа в Узбекистан в объеме от 1,5 млрд до 10 млрд кубометров. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

Казахстан получит дополнительные доходы от транзита российского газа
© РИА Новости

"Сейчас мы индикативно обсуждаем объем транзита от 1,5 до 10 млрд кубометров газа. Там дальше можно будет умножить [объем поставок] в зависимости от готовности узбекской энергосистемы, в зависимости от готовности российских коллег осуществить экспорт газа в необходимом объеме", - сказал Саткалиев, отвечая на вопрос о транзите российского газа по территории Казахстана в Узбекистан.

По его словам, транзит газа из РФ в Узбекистан будет экономически выгоден Казахстану.

"Для Казахстана это связано с получением дополнительных доходов от транзита. Мы получим возможность модернизировать нашу газопроводную систему. Вы знаете, что поставки газа на внутренний рынок являются убыточными для "Казакгаза", поэтому в целом дополнительные доходы от транзита позволят снизить нагрузку на "Казакгаз" и обеспечить относительно стабильный денежный доход для реализации программы ремонтов, инвестиционной программы", - пояснил министр.

Ранее в Министерстве энергетики Казахстана сообщили, что сейчас идет подготовка казахстанского участка газопровода Средняя Азия - Центр для транспортировки российского газа в Узбекистан. Завершение работ планируется 1 октября 2023 года.

В ноябре прошлого года Россия предложила Узбекистану и Казахстану создать "тройственный газовый союз" для координации коммерческих интересов трех государств в этой сфере. В январе 2023 года министерства энергетики Узбекистана и Казахстана подписали с "Газпромом" план сотрудничества. Казахстанская сторона заявила, что будет исходить из экономической целесообразности данного предложения и не усматривает в проекте политического контекста.