Казахстан получит дополнительные доходы от транзита российского газа

"Сейчас мы индикативно обсуждаем объем транзита от 1,5 до 10 млрд кубометров газа. Там дальше можно будет умножить [объем поставок] в зависимости от готовности узбекской энергосистемы, в зависимости от готовности российских коллег осуществить экспорт газа в необходимом объеме", - сказал Саткалиев, отвечая на вопрос о транзите российского газа по территории Казахстана в Узбекистан.