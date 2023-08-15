ЦБ объяснил резкое повышение ключевой ставки

Банк России пояснил, что решение повысить ключевую ставку до 12% годовых обусловлено стремлением ограничить риски для ценовой стабильности. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Подчеркивается, что увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса российской валюты через повышенный спрос на импорт.

«В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания», – уточнил Банк России.

По состоянию на 7 августа показатель годовой инфляции показал рост до 4,4%, отметил ЦБ. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность достиг 7,6% в пересчете на год. Аналогичный показатель базовой инфляции вырос до 7,1%.

О своем решении повысить ключевую ставку на 350 б.п., до 12,00%, Банк России объявил сегодня. Следующее заседание Совета директоров Банка России пройдет 15 сентября.