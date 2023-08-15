Как менялась ключевая ставка за последние годы

Сегодня Банк России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку до 12% с 8,5% годовых. О том, как менялась ключевая ставка в течение последних лет, - в материале «Рамблера».

16 декабря 2014 года Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 17% годовых, что стало самым резким разовым повышением ключевой ставки с 1998 года. Тогда необходимость в такой мере была обусловлена стремлением ограничить существенно возросшие девальвационные и инфляционные риски.

О снижении ключевой ставки до 15% годовых было принято решение 30 января 2015 года. Тогда Банк России решил, что это необходимо с учетом изменения баланса рисков ускорения роста потребительских цен и охлаждения экономики.

В дальнейшем ключевая ставка снижалась.

19 июня 2020 года ЦБ принял решение понизить ключевую ставку на 100 б.п., до 4,50% годовых. Принятое решение по ключевой ставке было направлено на ограничение этого риска и удержание инфляции вблизи 4%. Потом ставка доходила до 9,5%.

28 февраля 2022 года в России подняли ключевую ставку с 9,5 до 20% годовых. Необходимость такого повышения в ЦБ объяснили «кардинальным изменением» внешних условий для российской экономики. Решение было принято на фоне падения рынков в связи со специальной военной операцией РФ на Украине и введением санкций против крупных российских банков и регулятора.

Сегодняшнее решение направлено на обеспечение такой динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса в целом, которые необходимы для возвращения инфляции к 4% в 2024 году и ее стабилизации вблизи 4% в дальнейшем.