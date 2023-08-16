В России в 2022 году выросло число долларовых миллионеров

В прошлом году впервые со времен финансового кризиса 2008 года произошло снижение мирового благосостояния населения (global household wealth): инфляция и укрепление доллара уничтожило почти $11,3 трлн его активов. Такие данные следуют из ежегодного «Отчета о мировом благосостоянии», подготовленном Credit Suisse и UBS (последний приобрел Credit Suisse в начале 2023 года). Исследование охватывает 5,4 млрд взрослых людей по всему миру и включает весь спектр активов населения.

Совокупное богатство домохозяйств в мире сократилось на 2,4% и составило $454,4 трлн, а в расчете на одного взрослого человека — на 3,6%, до $84 718. Основное сокращение пришлось на домохозяйства Северной Америки и Европы, которые потеряли в совокупности $10,9 трлн. По данным исследования, около 1,7 млн взрослых американцев больше не являются миллионерами, еще 17 260 человек выбыли из категории «сверхвысокодоходных состояний», то есть их состояние больше не превышает $100 млн.

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«Рост благосостояния оставался устойчивым в эпоху Covid-19, активы росли рекордными темпами в течение 2021 года. Однако инфляция, рост процентных ставок и обесценение валюты вызвали обратный эффект в 2022 году»,- говорится в докладе.

Общее же число миллионеров сократилось на 3,5 млн человек и составило около 59,4 млн человек, уточнила Bloomberg Наннетт Хехлер-Фейд’гербе, руководитель отдела экономики и исследований Credit Suisse.

Впрочем, по данным отчета, не все регионы пострадали от снижения благосостояния. В Латинской Америке рост благосостояния составил $2,4 трлн, чему способствовало повышение курса валют по отношению к доллару США в среднем на 6%.

В России, несмотря на последствия санкций, в течение года наблюдался значительный рост благосостояния: в стране появилось 56 тысяч новых долларовых миллионеров. Произошло это в основном за счет роста стоимости рубля, который по итогам прошлого года укрепился на 5,6% (аналогичный рост продемонстрировали валюты Перу, Мексики и Бразилии). Тогда как в основном национальные валюты дешевели к доллару, что привело к снижению совокупного мирового богатства на 5,8%.