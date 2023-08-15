В России выступили за введение альтернативы повышению ставки ЦБ

Депутат ГД от ЛДПР Владимир Кошелев выступил за введение налога на биржевые сделки и более жесткое регулирование валютной прибыли. По его словам, к этому нужно прибегнуть вместо повышения ставки ЦБ, передает агентство «Прайм».

По словам Кошелева, в текущий период надо было не поднимать ключевую ставку, препятствуя собственному, внутреннему экономическому росту, а принять вышеуказанные меры.

Он отметил, что благодаря налогу на валютные биржевые сделки и жесткому регулированию валютной прибыли будет ослаблен внутренний негативный эффект от девальвации, а также «обуздан ее избыточный, спекулятивный характер».

Сегодня Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 350 б.п., до 12,00% годовых. ЦБ пояснил, что мера была принята в целях ограничения рисков для ценовой стабильности.