Идея создания единой валюты развивающихся стран БРИКС, куда помимо России входят Бразилия, Индия, Китая и Южно-Африканская Республика, является смехотворной, так как для этого придется отдельно создавать Центральный банк, что также следует считать труднореализуемой задачей, заявил в интервью Financial Times экономист Джим О'Нил, введший в оборот аббревиатуру организации в 2001 году.

Ближайший саммит БРИКС состоится с 22 по 24 августа в ЮАР. Одними из главных тем переговоров станет возможное расширение состава стран-участниц организации и создание общей валюты объединения. Последняя мера рассматривается в качестве варианта дедолларизации мировой экономики. Одним из главных сторонников подобной стратегии является президент Бразилии Лула да Силва, который ранее неоднократно призывал снизить долю американской валюты в межгосударственных расчетах.

Однако О'Нил усомнился в способностях БРИКС перейти от слов к делу.

«Страны БРИКС никогда ничего не добились с тех пор, как впервые начали встречаться. <...> Они собираются создать центральный банк БРИКС? Как бы вы это сделали?», — поинтересовался британский экономист.

В то же время он назвал неидеальной доминирующую роль доллара в структуре глобальных расчетов. Однако сейчас ни у одной региональной валюты, включая юан и иену, нет достаточного потенциала для получения статуса мировой резервной единицы. Пошатнуть позиции доллара могла бы более тесная экономическая кооперация Китая и Индии, однако этому мешает острая конкуренция между этими азиатскими странами, пришел к выводу О'Нил.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также усомнился в реализации создания единой валюты БРИКС. Он отметил, что эта задача в настоящее время представляется труднореализуемой. Однако в Кремле заверили, что переговоры по этому вопросу будут продолжаться в среднесрочной перспективе, эту меру необходимо обсуждать на самом высоком уровне.