Bloomberg: Россия может вернуть частичный контроль за движением капитала
Россия рассматривает возможность частично восстановить контроль за движением капитала, чтобы укрепить рубль. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Согласно имеющейся информации, на совещании между правительством и экспортерами обсуждалась инициатива сделать обязательной продажу экспортной выручки, после чего Центральный Банк России объявил о повышении ключевой ставки.
Источник отмечает, что предложение о восстановлении частичного контроля всё же не было отброшено окончательно – в дальнейшем эта инициатива ещё будет обсуждаться.
Отметим, что после этой публикации Bloomberg рубль укрепился по отношению к доллару. Перед публикацией статьи доллар стоил 98,99 руб, а после появления материала его курс упал до 96,43 руб.
Ранее в Банке России объяснили, что решение повысить ключевую ставку обусловлено стремлением ограничить риски для ценовой стабильности.