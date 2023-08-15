Tagesspiegel: санкции не помешали росту российской экономики

Отмечается, что, в частности, высокие темпы роста экономики России связаны в основном с появлением новых покупателей российских нефти и газа.

По словам эксперта по внешней политике ХДС Родериха Кизеветтера, санкции работают только в том случае, если они выполняются убедительно, однако до сих пор этого не происходило.