В Австрии заявили об отсутствии альтернативы российскому газу

Австрия в ближайшие годы не сможет отказаться от российского газа, рассказал экс-менеджер австрийского нефтегазового концерна OMV Отто Мусилек. Об этом пишут «Известия».

Мусилек отметил, что много лет работал на международных энергетических и газовых рынках. Он добавил, что на фоне этого, не видит «реальных альтернатив российскому газу».

Эксперт пояснил, что власти страны заключили контракты с «Газпромом». Он добавил, что односторонний разрыв соглашений обойдется Вене в €30 млрд.

По его словам, в случае прекращения поставок, будет нарушено энергоснабжение домохозяйств и компаний.

Австрия пыталась найти альтернативных поставщиков, в том числе вела переговоры с Ираном, заметил Мусилек. Он уточнил, что проекты не удалось реализовать.