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В Австрии заявили об отсутствии альтернативы российскому газу

Австрия в ближайшие годы не сможет отказаться от российского газа, рассказал экс-менеджер австрийского нефтегазового концерна OMV Отто Мусилек. Об этом пишут «Известия».

В Австрии заявили об отсутствии альтернативы российскому газу
© globallookpress.com

Мусилек отметил, что много лет работал на международных энергетических и газовых рынках. Он добавил, что на фоне этого, не видит «реальных альтернатив российскому газу».

Эксперт пояснил, что власти страны заключили контракты с «Газпромом». Он добавил, что односторонний разрыв соглашений обойдется Вене в €30 млрд.

По его словам, в случае прекращения поставок, будет нарушено энергоснабжение домохозяйств и компаний.

Австрия пыталась найти альтернативных поставщиков, в том числе вела переговоры с Ираном, заметил Мусилек. Он уточнил, что проекты не удалось реализовать.

Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на 15%

Ранее депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре раскритиковал попытки лидеров европейских стран наладить поставки газа из Африки. Он отметил, что они обречены на провал в связи с нестабильностью ситуации в макрорегионе.

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