В Австрии заявили об отсутствии альтернативы российскому газу
Австрия в ближайшие годы не сможет отказаться от российского газа, рассказал экс-менеджер австрийского нефтегазового концерна OMV Отто Мусилек. Об этом пишут «Известия».
Мусилек отметил, что много лет работал на международных энергетических и газовых рынках. Он добавил, что на фоне этого, не видит «реальных альтернатив российскому газу».
Эксперт пояснил, что власти страны заключили контракты с «Газпромом». Он добавил, что односторонний разрыв соглашений обойдется Вене в €30 млрд.
По его словам, в случае прекращения поставок, будет нарушено энергоснабжение домохозяйств и компаний.
Австрия пыталась найти альтернативных поставщиков, в том числе вела переговоры с Ираном, заметил Мусилек. Он уточнил, что проекты не удалось реализовать.
Ранее депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре раскритиковал попытки лидеров европейских стран наладить поставки газа из Африки. Он отметил, что они обречены на провал в связи с нестабильностью ситуации в макрорегионе.