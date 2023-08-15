Инфляция в Аргентине с начала года превысила 60%

Рост цен в Аргентине в июле составил 6,3%, с начала года инфляция превысила 60%. Это следует из данных, которые опубликовал во вторник институт статистики и переписи республики.

"Общий уровень индекса потребительских цен в июле 2023 года вырос на 6,3%, накопленный [с начала года] рост составил 60,2%. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года рост составил 113,4%", - говорится в докладе.

По сравнению с июлем инфляция в годовом выражении замедлилась. Тогда показатель достиг 115,6%.

По данным составителей доклада, больше всего (на 12,2%) в июле подорожали услуги связи. За ними следуют досуг и культура, цены в этой сфере выросли на 11,2%. Продукты питания подорожали на 5,8%.