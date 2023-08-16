Европе предрекли продолжение энергетического кризиса

«В прошлом году газ был дорогой, объемы закупок сократили. Это высвободило дополнительные объемы, которые и пошли в Европу. Получается, что на цены в этом регионе влияют сразу несколько факторов: азиатский, погодный — летом, в жару, помещения необходимо охлаждать, и только на третьем месте идет Австралия. Если такой поставщик как Австралия выпадет, то азиатским потребителям придется искать газ где-то еще. А это там же, где европейцы. Но азиаты могут предложить лучшую цену на бирже, и тогда котировки начнут расти и для Европы», — объяснил Фролов.