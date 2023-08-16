Экономика Нидерландов официально вошла в рецессию

"Это не совсем классическая рецессия с массовыми банкротствами и массовой потерей людьми работы, - заметил в интервью телеканалу NOS главный экономист бюро Питер Хейн ван Муллиген. - Число банкротств по-прежнему низкое, не наблюдается серьезных проблем и на рынке труда. В стране по-прежнему больше рабочих мест, чем безработных". "Поэтому нельзя говорить, что Нидерланды оказались перед угрозой экономического коллапса, - подчеркнул специалист. - Это просто период стагнации".



"Небольшая рецессия может даже пойти на пользу экономике, - добавил он. - Если давление на рынок труда немного сократится, компании смогут проще находить людей". "Все мы можем пережить небольшой спад", - подытожил ван Муллиген.