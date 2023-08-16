Индия подтвердила сохранение проблем с оплатой российской нефти

Россия и Индия продолжают обсуждать внедрение механизма взаиморасчетов в рублях, проблема расхождения уровней экспорта и импорта, возникшая из-за платежей за российскую нефть, сохраняется. Об этом в рамках встречи с журналистами из стран G20 заявил президент Конфедерации индийской промышленности (CII) Р Динеш, передает РБК.

По его словам, порожденный санкциями дисбаланс стал стопроцентной реальностью. Бизнесмен подтвердил, что власти обеих стран продолжают искать способы решения трудностей, в том числе думают о создании механизма расчетов в рублях.

О сложной ситуации в торговле нефтью с Индией стало известно весной 2023 года. В первую очередь она связана с попыткой российских компаний перейти на продажу нефти в национальных валютах — рублях и рупиях.

Таким образом нефтяники хотели обойти возможные ограничения из-за западных санкций, которые запрещают поставки нефти по цене выше 60 долларов за баррель. Однако достаточного количества рублей у индийских компаний не было, а вывести из местных банков рупии оказалось непросто в связи с особенностями законодательства.

В первом квартале 2025 года объем поставок из России в Индию достиг 14,9 миллиарда долларов, в обратную сторону — менее миллиарда. Однако на торговлю в национальных валютах приходится только часть оборота, ее точный размер стороны не раскрывают. В мае глава МИД России Сергей Лавров утверждал, что на счетах индийских банков лежат миллиарды рупий, которые российские компании не могут ни конвертировать в твердые валюты, ни использовать.