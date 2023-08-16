Объем денежных переводов из России в Грузию резко сократился

Объем переводов из России в Грузию за июль рухнул на 43%
Объем денежных переводов из России в Грузию в июле 2023 года составил $73,8 млн (около 6,7 млрд рублей по курсу Банка России на конец месяца) — это на 42,9% меньше в долларовом выражении, чем в июне текущего года (тогда он составил $129,3 млн или 10,8 млрд рублей). В рублевом выражении из-за валютной переоценки объем переводов снизился чуть меньше — почти на 38%, следует из статистики Национального банка Грузии.
В годовой динамике поступления из России в Грузию также продолжают быть «в минусе»: в мае 2023 года из России в Грузию перевели на 50% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в июне объем переводов уменьшился на 44% в годовом отношении, а в июле — на 26,6%.
Хотя Россия остается лидером по объему поступлений среди всех стран, ее доля в общем разрезе в июле этого года существенно снизилась. Так, еще в марте она составляла более 50%, а в прошлом месяце упала в два раза к мартовскому показателю, до 24,3%. Другие страны, традиционно входящие в тройку лидеров по объему переводов в Грузию, напротив, укрепляют свои позиции: так, доля Италии в общем разрезе увеличилась до 14,9% (в марте этого года она составляла 9,85%), а доля США — до 13,2% (в марте — 8,2%).
В конце июля многие грузинские банки (Bank of Georgia, ТВС, «Карту», Терабанк, филиал казахстанского Halyk Bank) перестали работать с платежной системой «Юнистрим». Этот сервис был популярен у россиян, поскольку позволял осуществлять международные переводы в условиях санкций. Однако 20 июля российский банк «Юнистрим», который является оператором одноименной платежной системы, попал под блокирующие санкции США — с того момента многие банки, расположенные в странах-соседях России (в том числе в Кыргызстане , Армении , Казахстане , Узбекистане , Молдове ), приостановили работу с «Юнистрим». Позже приложение платежной системы также пропало из магазина Google Play. Как заявили в банке, это произошло «из-за ограничений».