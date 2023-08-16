Объем денежных переводов из России в Грузию резко сократился

Объем денежных переводов из России в Грузию в июле 2023 года составил $73,8 млн (около 6,7 млрд рублей по курсу Банка России на конец месяца) — это на 42,9% меньше в долларовом выражении, чем в июне текущего года (тогда он составил $129,3 млн или 10,8 млрд рублей). В рублевом выражении из-за валютной переоценки объем переводов снизился чуть меньше — почти на 38%, следует из статистики Национального банка Грузии.

В годовой динамике поступления из России в Грузию также продолжают быть «в минусе»: в мае 2023 года из России в Грузию перевели на 50% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в июне объем переводов уменьшился на 44% в годовом отношении, а в июле — на 26,6%.

Хотя Россия остается лидером по объему поступлений среди всех стран, ее доля в общем разрезе в июле этого года существенно снизилась. Так, еще в марте она составляла более 50%, а в прошлом месяце упала в два раза к мартовскому показателю, до 24,3%. Другие страны, традиционно входящие в тройку лидеров по объему переводов в Грузию, напротив, укрепляют свои позиции: так, доля Италии в общем разрезе увеличилась до 14,9% (в марте этого года она составляла 9,85%), а доля США — до 13,2% (в марте — 8,2%).