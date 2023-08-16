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Госдолг Италии в июне достиг исторического максимума

Размер государственного долга Италии в июне вырос до исторического максимума в 2,843 трлн евро. Об этом в среду сообщил Банк Италии.

Госдолг Италии достиг исторического максимума
© Газета.ru

Предыдущий негативный рекорд был зафиксирован в мае на отметке 2,816 трлн евро. Впервые порог в 2,8 трлн евро был преодолен в апреле текущего года.

Эксперты объясняют стремительный рост госдолга последствиями пандемии коронавируса, а также экономическим ударом из-за конфликта на Украине и санкций Запада против России.

В 2020 году в связи с локдаунами и ограничениями госдолг Италии подскочил до 155% ВВП страны. Затем по мере восстановления экономики он пошел на спад, однако новые кризисные явления вновь заставили долговую нагрузку расти, следует из данных Евростата.

Крупнейшая экономика Европы оказалась в тяжелом положении

По итогам первого квартала 2023 года госдолг Италии составил 143,5% ВВП. Это второй показатель в Евросоюзе после Греции, где отношение госдолга к ВВП достигло 168%.

Недавно стало известно, что экономика Нидерландов официально вошла в рецессию.

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