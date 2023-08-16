Госдолг Италии достиг исторического максимума

Размер государственного долга Италии в июне вырос до исторического максимума в 2,843 трлн евро. Об этом в среду сообщил Банк Италии.

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Предыдущий негативный рекорд был зафиксирован в мае на отметке 2,816 трлн евро. Впервые порог в 2,8 трлн евро был преодолен в апреле текущего года.

Эксперты объясняют стремительный рост госдолга последствиями пандемии коронавируса, а также экономическим ударом из-за конфликта на Украине и санкций Запада против России.

В 2020 году в связи с локдаунами и ограничениями госдолг Италии подскочил до 155% ВВП страны. Затем по мере восстановления экономики он пошел на спад, однако новые кризисные явления вновь заставили долговую нагрузку расти, следует из данных Евростата.

По итогам первого квартала 2023 года госдолг Италии составил 143,5% ВВП. Это второй показатель в Евросоюзе после Греции, где отношение госдолга к ВВП достигло 168%.