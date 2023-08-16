Президент России Владимир Путин 16 августа проведет экстренную встречу с представителями Минфина, чтобы обсудить ужесточение валютного контроля на фоне резкого ослабления рубля, узнала Financial Times.

Резкое повышение ключевой ставки Банком России на 3,5 процентных пункта не смогло остановить падение рубля, сообщили газете два осведомленных источника. В связи с этим Путин рассмотрит предложение Минфина по возобновлению обязательной конвертации в рубли валютной выручки экспортеров, большая часть которой сейчас хранится за границей.

Журналисты ознакомились с инициативами министерства. В частности, ведомство предлагает обязать экспортеров продавать до 80 процентов своей выручки в иностранной валюте в течение 90 дней. За отказ подчиняться этому требованию компании будут лишать государственных субсидий.

В качестве альтернативных мер по укреплению рубля Минфин озвучит запрет на выплату дивидендов, лимиты на вывоз валюты за пределы России экспортерами.