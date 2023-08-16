Эксперт предположил, когда Минфин прервет паузу в размещении ОФЗ

Аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что перерыв Минфина России в размещении облигаций федерального займа (ОФЗ) не будет долгим. По его словам, возвращение на долговой рынок ожидается уже на следующей неделе – после урегулирования волатильности, передает агентство «Прайм».

16 августа традиционные аукционы по размещению гособлигаций проводиться Минфином не будут. Это обусловлено ростом волатильности на финансовых рынках после резкого внеочередного повышения ключевой ставки Банком России.

Васильев счел решение министерства «вполне оправданным». Он также отметил, что для многих участников долгового рынка это стало неожиданным. В этой связи, как указал эксперт, требуется время для адаптации рынка к новым условиям.

Васильев отметил, что уже в следующую среду Минфин должен вернуться на долговой рынок.

«Ожидаем, что за неделю волатильность на долговом рынке уляжется и рынок адаптируется к новой ключевой ставке», — подчеркнул специалист.