ФСЭГ зафиксировал снижение потребления газа странами Европы в июле

Потребление газа странами Евросоюза (ЕС) в июле 2023 года снизилось на 12% в годовом выражении, до 18 млрд куб. м. При этом трубопроводный импорт газа в ЕС упал на 13% в июле, а потребление газа Китаем в июне выросло на 11%, говорится в отчете Форума стран экспортеров газа (ФСЭГ).

В целом общее потребление газа в ЕС в январе - июле сократилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило 197 млрд куб. м.

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"В июле 2023 года потребление газа в Европейском союзе сократилось на 12% в годовом выражении, составив в общей сложности 18 млрд куб. м. Значительным фактором, способствовавшим этому снижению, стало принятие постановления ЕС, поощряющего добровольное сокращение спроса на газ на 15%, вступившее в силу с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года. Кроме того, рост производства возобновляемой энергии, особенно солнечной, привел к снижению зависимости от газа в структуре производства электроэнергии в ЕС", - говорится в документе. При этом, несмотря на снижение цен на газ в течение месяца, спрос промышленности еще не вернулся к уровням предыдущих лет.

В частности, спрос на газ в Германии в июле упал на 3,5% - до 3,3 млрд куб. м; в Италии - на 0,4%, до 4,4 млрд куб. м; во Франции - на 17%, до 1,4 млрд куб. м; в Испании - на 16%, до 2,4 млрд куб. м. Великобритания снизила потребление газа на 23% - до 2,7 млрд куб. м. Общее потребление газа Китаем в июне, согласно отчету ФСЭГ, выросло на 11% год к году - до 33 млрд куб. м (в январе - июне 2023 года спрос вырос на 6% - до 195 млрд куб. м).

Импорт трубопроводного газа в ЕС в июле составил 13 млрд куб. м, что на 16% выше, чем в июне и на 13% меньше показателя годом ранее. В целом в январе - июле 2023 года трубопроводные поставки в ЕС снизились на 32% - до 90,3 млрд куб. м. По данным ФСЭГ, из этого объема на поставки из России пришлось только 14 млрд куб. м (падение на 72%), на Норвегию - 51 млрд куб. м (-10%), 17 млрд куб. м были поставлены из Алжира, а оставшиеся объемы - из Азербайджана и Ливии. Доля норвежского газа в общем объеме трубопроводных поставок в 2023 году составляет 56%, российского - 16%.

Поставки СПГ

Поставки СПГ в Европу в июле снизились год к году впервые с сентября 2021 года - на 5,4%, до 8,62 млн тонн. Сокращение импорта СПГ было обусловлено снижением спроса на газ, его высокими запасами и увеличившейся разницей спотовых цен между Азиатско-Тихоокеанским регионом и Европой. Импорт СПГ странами Азии увеличился на 0,6% - до 21,06 млн тонн. Всего в январе - июле 2023 года Европа импортировала 76,38 млн тонн (+6,4%), Азия - 150,4 млн тонн (+2%).

Мировой экспорт СПГ в июле вырос на 5,4% год к году - до 33,6 млн тонн, установив рекордный показатель для этого месяца. В целом с начала года мировой экспорт СПГ вырос на 4,2% - до 238,88 млн тонн.