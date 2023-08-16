Запасы нефти в США снизился за неделю

Коммерческие запасы нефти в США за неделю уменьшились на 6 млн баррелей и на 11 августа составили 439,7 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

В министерстве уточнили, что текущий объем запасов на 1% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для данного времени года.