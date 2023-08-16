ФРС изменила прогноз по рецессии в экономике США

ФРС изменила прогноз по рецессии в экономике Соединенных Штатов
Аналитики Федеральной резервной системы (ФРС) Соединенных Штатов полагают, что темпы реального роста ВВП США в 2024-2025 годах будут ниже предварительных оценок. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на доклад регулятора.
Вместе с тем, говорится в документе, эксперты ФРС полагают, что США удастся избежать рецессии к концу текущего года.
В докладе отмечается, что в 2024-2025 годах ожидается небольшое увеличение безработицы относительно уровня 2023 года.
Ранее финансовый аналитик Салеха Мохсин сообщил, что ФРС смогла обуздать инфляцию. Он пояснил, что снижение инфляции позволит президенту США Джо Байдену записать в свой актив еще одну победу и станет значимым пунктом в предвыборной программе.
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