ФРС изменила прогноз по рецессии в экономике США

Аналитики Федеральной резервной системы (ФРС) Соединенных Штатов полагают, что темпы реального роста ВВП США в 2024-2025 годах будут ниже предварительных оценок. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на доклад регулятора.

Вместе с тем, говорится в документе, эксперты ФРС полагают, что США удастся избежать рецессии к концу текущего года.

В докладе отмечается, что в 2024-2025 годах ожидается небольшое увеличение безработицы относительно уровня 2023 года.