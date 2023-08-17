СМИ узнали о решении властей России по валютному контролю

«Ведомости»: власти России решили пока не ужесточать валютный контроль
Российские власти приняли решение пока не устанавливать нормативы продажи экспортёрами валютной выручки и не вводить ограничения на движение капитала, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Отмечается, что договорённость была достигнута на встрече президента России Владимира Путина с членами правительства и главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной.
Согласно данным источников, кабмин сумел неформально договориться с экспортёрами насчёт увеличения продажи валютной выручки, принято решение ограничиться мониторингом их действий.
Представители от бизнеса согласились продавать больше выручки.