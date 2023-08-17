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СМИ: Индия ведет переговоры с Россией о закупке 8-9 млн тонн пшеницы

Индия ведет переговоры с Россией об импорте крупной партии пшеницы для снижения цен на нее на внутреннем рынке. Об этом сообщили газете Economic Times источники.

Индия ведет переговоры с Россией о закупке пшеницы
© ТАСС

"Правительство изучает возможность импорта пшеницы из России по каналам частной торговли или путем заключения межправительственной сделки. Решение будет приниматься осторожно", - заявил один из источников.

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По словам другого собеседника издания, хотя Индии для покрытия дефицита пшеницы на рынке требуется от 3 млн до 4 млн метрических тонн зерна, Нью-Дели может рассмотреть возможность импорта 8-9 млн тонн российской пшеницы, чтобы оказать большее воздействие на снижение цен.

По данным источников Economic Times, решение о закупке российского зерна может принято через несколько недель. План индийского кабмина по импорту пшеницы рассматривается в качестве одной из возможных мер по сдерживанию продовольственной инфляции.

Последний раз Индия импортировала значительные объемы пшеницы в 2017 году, закупки составили 5,3 млн тонн.

Рост цен на пшеницу в Индии

Оптовые цены на пшеницу в республике выросли примерно на 10% до семимесячного максимума в августе из-за ограниченных запасов. По состоянию на 1 августа госрезервы пшеницы в Индии составляли 28,3 млн тонн, что на 20% ниже среднего показателя за 10 лет.

Рост цен на пшеницу был вызван в том числе введением правительством в этом году впервые с 2008 года ограничений на объемы пшеницы, которые производителям и поставщикам разрешается хранить в запасах для оптовой и розничной продажи. По заявлению Министерства по делам потребителей Индии, на такой шаг власти республики пошли для обеспечения продовольственной безопасности, стабилизации цен, борьбы с инфляцией и спекуляцией.

Индия входит в число мировых лидеров по производству молока и мяса, зерновых и зернобобовых культур. В то же время страна - крупнейший в мире импортер растительных масел, а также находится среди ведущих покупателей фасоли и чечевицы. В 2022 году объем аграрного импорта республики составил рекордные $34,1 млрд. Россия заняла 8-е место среди поставщиков сельхозпродукции.