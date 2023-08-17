В США отметили спокойную реакцию россиян на ослабление рубля

Ослабление курса рубля не вызвало особой паники среди россиян, как это было в 2014 и 2022 годах. К такому выводу пришли аналитики американского издания Bloomberg.

По их данным, текущее падение рубля ниже уровня 100 за доллар не спровоцировало ажиотажного спроса на товары или массового снятия вкладов.

«Типично для россиян следить за курсом доллара к рублю, — говорит 46-летний рабочий Денис из Липецкой области. — Но сейчас есть проблемы и похуже, поэтому я не думаю, что это сильно повлияет на мою повседневную жизнь».

По мнению экспертов Bloomberg, россияне адаптировались к жизни в условиях спецоперации на Украине. Их больше волнуют мобилизация, атаки дронов и другие новые явления.

Кроме того, многие лишились рублевых сбережений из-за предыдущих девальваций, а часть активного населения уехала из страны.

Эксперты отмечают, что ослабление рубля беспокоит в основном состоятельных горожан. В Москве растет число людей, которые отказываются продавать недвижимость в последний момент, так как квартиры рассматриваются как защита от девальвации.

Тем не менее падение рубля пока не привело к социальной напряженности в России, резюмирует Bloomberg.